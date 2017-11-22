Как тулякам узнать свою кредитную историю

Кредитная история, своего рода личное финансовое досье, есть у каждого гражданина, хоть раз получавшего кредит в банках, микрофинансовых организациях или кредитных кооперативах. Эти организации обязаны представлять в любое бюро кредитных историй (БКИ), включенное в Государственный реестр, всю имеющуюся у них информацию обо всех заемщиках (паспортные данные, ИНН, сведения об обязательствах заемщика, о кредиторах и т. д.).

– Знать свою кредитную историю следует любому человеку, обращавшемуся за займом, независимо от того, планирует он ещё брать кредит или нет. Прежде всего необходимо выяснить, в каких именно бюро хранится данная информация, – отвечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков.

Для этого следует направить запрос в подразделение Банка России – Центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать разными способами: через нотариуса, любой коммерческий банк, БКИ, отделение почтовой службы, оказывающее услуги телеграфной связи, а также – с использованием кода субъекта кредитной истории – через интернет-сайт Банка России. Создать код субъекта кредитной истории можно, обратившись в любой банк или БКИ (госреестр БКИ также опубликован на сайте Банка России).

Ознакомиться с полным порядком получения кредитной истории можно на сайте Банка России в разделе «Кредитные истории». Так, при направлении запроса через сайт следует заполнить соответствующую форму в разделе «Центральный каталог кредитных историй» (подраздел «Запрос на представление сведений о бюро кредитных историй»). На указанный вами адрес электронной почты придет ответ, в котором будет информация о бюро, в котором хранится ваша кредитная история.

После этого вы можете обратиться в указанное бюро для получения отчета о вашей кредитной истории. Получить его вы имеете право неограниченное число раз, при этом один раз в год – бесплатно. Кредитная история хранится в бюро в течение 10 лет с момента ее последнего изменения.

Сегодня многие коммерческие банки также предлагают своим клиентам узнать свою кредитную историю. Обратите внимание: эта услуга может быть платной.