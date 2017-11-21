В Тульской области цыган обокрал женщину, попавшую в ДТП

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

20 ноября днем на 118-м километре старого направления автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) произошло ДТП: 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Ссанг Йонг», предположительно, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В аварии пострадала 29-летняя пассажирка.

По предварительным данным, сразу после ДТП на месте происшествия случайно оказался 28-летний житель одной из деревень района, представитель цыганского этноса.

Под предлогом оказания помощи мужчина проник в салон авто и забрал оттуда мобильный телефон и банковскую карту, а затем скрылся.

В тот же день злоумышленник вместе со своей 20-летней сожительницей попытались воспользоваться установленным на телефоне мобильным приложением интернет-магазина, чтобы совершить покупки на сумму свыше 43 тысяч рублей.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники УМВД России по Тульской области и отделения МВД России по Заокскому району установили личности и местонахождение подозреваемых. Они признались в содеянном.

- В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 30, ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». Похищенное обнаружено и изъято.

Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств происшествия, в том числе устанавливаются и обстоятельства ДТП, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.