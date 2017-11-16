В 2018 году в Тульской области появится исправительный центр

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Условия содержания в нем будут мягче, чем в колонии.

Федеральная служба исполнения наказаний России откроет в 2018 году исправительный центр на территории Тульской области, сообщает «Коммерсант».

Всего же таких центров в России будет восемь — в Тульской, Ленинградской, Курганской, Новгородской областях, Ингушетии, Чеченской, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республиках.

Глава управления ФСИН Евгений Лукьянец пояснил, что условия содержания в исправительных центрах будут мягче, чем в колониях. Там будут отбывать наказание осужденные за преступления небольшой и средней тяжести.