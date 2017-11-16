новости
новости
Регистрация
Тульское предприятие будет выпускать порошки для 3D-печати запчастей морских судов
Фото frprf.ru

Тульское предприятие будет выпускать порошки для 3D-печати запчастей морских судов

Массовое производство и поставку начнут уже в 2018 году.

Тульская компания «Полема» освоила выпуск порошков для 3D-печати запасных деталей морских судов, работающих в Арктике, сообщает ТАСС.

Основу специальных сплавов составили никель, железо и кобальт. Сейчас порошки тестируют профильные российские научные институты. В 2018 году после сертификации начнется массовый выпуск и поставки порошка для нужд регионов Арктики.

С помощью 3D-печати запчасти можно будет производить непосредственно на кораблях для оперативного ремонта редукторов, теплообменников, энергетического оборудования. Это позволит существенно увеличить время автономной работы судов, и, соответственно, повысить их надежность.

Ожидаемая мощность производства порошков на предприятии составит 125 тонн в год.

Проект реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности, суммарные инвестиции в него составят 450 млн рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 21:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
Производство порошка для 3D-печатизапчасти для морских судов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2018 году в Тульской области появится исправительный центр
В 2018 году в Тульской области появится исправительный центр
Туляки смогут получить консультацию стоматолога и провериться на рак
Туляки смогут получить консультацию стоматолога и провериться на рак
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.