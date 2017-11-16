Тульское предприятие будет выпускать порошки для 3D-печати запчастей морских судов

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Массовое производство и поставку начнут уже в 2018 году.

Тульская компания «Полема» освоила выпуск порошков для 3D-печати запасных деталей морских судов, работающих в Арктике, сообщает ТАСС.

Основу специальных сплавов составили никель, железо и кобальт. Сейчас порошки тестируют профильные российские научные институты. В 2018 году после сертификации начнется массовый выпуск и поставки порошка для нужд регионов Арктики.

С помощью 3D-печати запчасти можно будет производить непосредственно на кораблях для оперативного ремонта редукторов, теплообменников, энергетического оборудования. Это позволит существенно увеличить время автономной работы судов, и, соответственно, повысить их надежность.

Ожидаемая мощность производства порошков на предприятии составит 125 тонн в год.

Проект реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности, суммарные инвестиции в него составят 450 млн рублей.