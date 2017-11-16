Туляку Михаилу Мелякову нужна ваша помощь

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Михаилу Мелякову всего 35 лет. Он талантливый музыкант, любимый муж и отец маленького сына. Больше года Миша борется со страшной болезнью — меланомой 3 стадии.

В феврале 2016 года Мише была проведена операция в Москве, в мае и декабре — еще 4 операции в израильской клинике. Врачи утверждают, что у мужчины высокие шансы на победу над страшным недугом, но для этого необходим курс дорогостоящего препарата Кейтруда. Это инновационное лекарство, аналогов которому в нашей стране пока нет. Каждые три недели в течение года необходимо вводить капельницу стоимостью $8 400.

Несмотря на свое тяжелое состояние и инвалидность Михаил продолжает работать по 6 дней в неделю, но для семьи Меляковых сумма лечения дорогим препаратом неподъемная.

Не секрет — взрослым помогают менее охотно, тяжело достучаться до фондов. Как страшно, когда нужна помощь, а попросить ее не у кого!

Семья Миши просит не остаться равнодушными к их беде. Любая пожертвованная сумма — это шанс на спасение жизни!

Документы и подробности в группе помощи Мише.

Реквизиты для оказания помощи:

Номер карты Сбербанк: 6761 9600 0350 310802 (Мелякова Светлана Анатольевна)

• МТС для пожертвований: +79109432767

• Яндекс деньги: 41001303049782

• QIWI кошелек: +79202700454

• PayPal: smetana-m@yandex.ru

• Сбербанк России (счёт): 40817810066003125680 (Мелякова Светлана Анатольевна)