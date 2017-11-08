Жители Донского жалуются на грибок и плесень в новых домах

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В Донском жители новых домов, возведенных по программе переселения граждан из аварийного жилья, жалуются на проблемы со своими квартирами. Активисты регионального отделения ОНФ посетили дом №15 по улице Терпигорева.

Дом был сдан по программе переселения граждан из аварийного жилья в 2015 г., тогда же сюда заселились 60 семей. По словам граждан, уже в первую зиму некоторые жители новостройки столкнулись с проблемами с отоплением. В этом году ситуация усугубилась. В большинстве квартир люди уже сейчас, при плюсовой температуре за окном, используют электрические обогреватели. Таким образом, стоимость электроэнергии даже в однокомнатной квартире площадью не более 30 метров достигает 2 тыс. руб.

– В квартиру №6 отопление не поступило до сих пор. По словам коммунальщиков, к которым мы обратились, проблема в закупоривании батарей, решить которую можно только приобретением и установкой новых радиаторов. Соответствующие расходы управляющая компания предложила нам взять на себя, – рассказал житель дома.

Практически во всех квартирах в этом году резко повысилась влажность. В помещениях стало трудно дышать.

Как жалуются жители квартир с первого по третий этаж, от излишне влажного воздуха портится мебель, стены покрываются плесенью и грибком, обои плесневеют и отклеиваются, штукатурка отсыревает и отваливается. В квартирах, где совсем недавно был проведен ремонт, люди сталкиваются с необходимостью проведения повторного косметического ремонта.

Аналогичная ситуация имеет место в доме №13 по улице Терпигорева. Также жалобы поступают от жителей дома №19 по улице Комсомольской Новоугольного микрорайона Донского.

Активисты ОНФ будут добиваться, чтобы представители администрации города встретились с жителями и решили эти проблемы.