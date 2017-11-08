Тульские водители пока осторожничают на круговых перекрестках

Фото Алексея Пирязева.

С 8 ноября в России вступили в силу новые правила при круговом движении.

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила движения по круговому перекрестку. Приоритет получили водители автомобилей, которые уже едут по кругу. По задумке авторов, это повысит пропускную способность дорог.

Проверить, как туляки приняли изменения, Myslo отправился на перекресток в районе улицы Короленко. За час по кругу проехало около 200 машин. Большая часть водителей быстро адаптировалась к новым правилам движения. Но есть и исключения.

Несколько автомобилистов, едущих по кругу, по старой памяти притормаживали перед теми, кто пытался пополнить ряды участников кругового движения. А может, просто осторожничали, – народная дорожная мудрость гласит: думай за дураков!

А некоторые, казалось, не в курсе изменений, и «подрезали» водителей на кругу.

А это видео выложил в комментариях пользователь Myslo Зураб: