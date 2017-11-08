В Новомосковске пропал мужчина
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
4 ноября в Новомосковске в микрорайоне Залесный пропал 30-летний Валерий Колчин. До сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.
Особые приметы: родинка под правым глазом.
Был одет: серый спортивный костюм, кожаная куртка черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите по телефонам 8 (800)700-54-52, 112 или 02.
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