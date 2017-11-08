В Новомосковске пропал мужчина

4 ноября в Новомосковске в микрорайоне Залесный пропал 30-летний Валерий Колчин. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

Особые приметы: родинка под правым глазом.

Был одет: серый спортивный костюм, кожаная куртка черного цвета.