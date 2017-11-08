В Туле BMW снес остановку: разыскиваются очевидцы ДТП

Фото из архива Myslo.

6 ноября в Туле произошло серьезное ДТП. Автомобиль BMW на полном ходу влетел в остановочный павильон, расположенный на проспекте Ленина (возле бывшего артучилища). 33-летнего водителя госпитализировали.

В соцсетях появилась информация, что разыскиваются очевидцы этой аварии. Если вы видели, как произошло ДТП, или у вас есть записи с видеорегистраторов, пишите Илье Котеленко сюда.

– За помощь в установлении виновника ДТП вознаграждение гарантировано, — сообщается в посте ВКонтакте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия. По некоторым данным, по проспекту Ленина ехал автомобиль «Шкода» в сторону центра и собирался повернуть налево на улицу Мира. В этот момент в сторону Зеленстроя ехал BMW. Водитель выскочил на встречную полосу и врезался в остановочный павильон.