новости
новости
Регистрация
В Туле BMW снес остановку: разыскиваются очевидцы ДТП
Фото из архива Myslo.

В Туле BMW снес остановку: разыскиваются очевидцы ДТП

За помощь в установлении виновника аварии обещают вознаграждение.

6 ноября в Туле произошло серьезное ДТП. Автомобиль BMW на полном ходу влетел в остановочный павильон, расположенный на проспекте Ленина (возле бывшего артучилища). 33-летнего водителя госпитализировали.

В соцсетях появилась информация, что разыскиваются очевидцы этой аварии. Если вы видели, как произошло ДТП, или у вас есть записи с видеорегистраторов, пишите Илье Котеленко сюда.

– За помощь в установлении виновника ДТП вознаграждение гарантировано, — сообщается в посте ВКонтакте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия. По некоторым данным, по проспекту Ленина ехал автомобиль «Шкода» в сторону центра и собирался повернуть налево на улицу Мира. В этот момент в сторону Зеленстроя ехал BMW. Водитель выскочил на встречную полосу и врезался в остановочный павильон.

Галерея
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 1
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 2
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 3
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 4
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 5
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 6
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 7
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 8
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 9
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 10
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 11
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 12
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 13
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 14
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 15
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 16
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
очевидцы ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистки «Тулицы» готовятся к домашним матчам с уфимской командой
Волейболистки «Тулицы» готовятся к домашним матчам с уфимской командой
Тульские налоговики ответят на вопросы читателей Myslo
Тульские налоговики ответят на вопросы читателей Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.