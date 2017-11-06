Страшная авария в Туле: На проспекте Ленина BMW снес остановку

Фото Юлии Александровой и Алексея Пирязева, видео Алексея Пирязева.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 6 ноября, около 10.00 в Туле. Автомобиль BMW на полном ходу влетел в остановочный павильон, расположенный на проспекте Ленина (возле бывшего артучилища).

К счастью, в тот момент на остановке не было людей.

По предварительным данным, по проспекту Ленина ехал автомобиль «Шкода» в сторону центра и собирался повернуть налево на улицу Мира. В этот момент в сторону Зеленстроя ехал BMW. Водитель выскочил на встречную полосу и врезался в остановочный павильон.

На данный момент известно об одном пострадавшем — водителе BMW. Его госпитализировали, предположительно, у него травма позвоночника.