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Страшная авария в Туле: На проспекте Ленина BMW снес остановку
Фото Юлии Александровой и Алексея Пирязева, видео Алексея Пирязева.

Страшная авария в Туле: На проспекте Ленина BMW снес остановку

По предварительным данным, пострадал водитель.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 6 ноября, около 10.00 в Туле. Автомобиль BMW на полном ходу влетел в остановочный павильон, расположенный на проспекте Ленина (возле бывшего артучилища).

К счастью, в тот момент на остановке не было людей.

По предварительным данным, по проспекту Ленина ехал автомобиль «Шкода» в сторону центра и собирался повернуть налево на улицу Мира. В этот момент в сторону Зеленстроя ехал BMW. Водитель выскочил  на встречную полосу и врезался в остановочный павильон.

На данный момент известно об одном пострадавшем — водителе BMW. Его госпитализировали, предположительно, у него травма позвоночника.

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ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 1
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 2
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 3
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 4
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 5
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 6
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 7
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 8
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 9
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 10
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 11
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 12
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 13
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 14
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 15
ДТП на пр. Ленина: BMW снес остановку, Фото: 16
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