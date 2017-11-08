Тульские налоговики ответят на вопросы читателей Myslo

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2016 год? Какие льготы по налогу на имущество физлиц действуют на территории региона? Как оплатить задолженность за прошлые годы? Что делать, если вы не получили налоговое уведомление? Как быть, если в налоговом уведомлении указана неточная информация? Можно ли оплатить налоги онлайн?

На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев. Звоните на прямую линию 8 ноября с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90 или оставляйте свои вопросы в комментариях.