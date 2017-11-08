Волейболистки «Тулицы» готовятся к домашним матчам с уфимской командой

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» готовятся к домашним играм с уфимской командой «Самрау-УГНТУ». После третьего тура в чемпионате России наступила трехнедельная пауза в связи с играми Кубка.

О том, как команда провела это время, рассказала Екатерина Леонова, главный тренер «Тулицы».

Екатерина Леонова - Эта пауза между играми позволила нам больше поработать над физическим состоянием игроков. Несколько тренировок мы вообще провели без мячей, работая над выносливостью. Последнюю неделю тренируемся в обычном режиме, отрабатываем технико-тактические действия.

Предстоящий матч будет сложным. Команда из Уфы — очень серьезный соперник.

- В первых турах чемпионата соперницы провели несколько неудачных игр, но там собранные опытные игроки. Я думаю, с этой командой никому легко не будет. Мы настроены на борьбу, тем более играем при своих болельщиках, — говорит тренер.

Игры между «Тулицей» и «Самрау-УГНТУ» пройдут 11 и 12 ноября в манеже стадиона «Арсенал». Начало в 17.00. Вход свободный.