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В праздничные дни тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Нетрезвый водитель»

В праздничные дни тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Нетрезвый водитель»

Профилактические мероприятия пройдут как в областном центре, так и в районах Тульской области.

Для предупреждения и пресечения управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в выходные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжат рейды «Нетрезвый водитель».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, мероприятие пройдет как в районах области, так и в Туле с максимальным привлечением личного состава.

Полицейские в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения: откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем! Это спасет жизнь вам и другим людям!

Если вы стали очевидцем управления транспортным средством в состоянии опьянения – не оставайтесь равнодушным к проблеме пьянства за рулем. Позвоните в дежурную часть по телефонам:

  • 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10, 36-39-13 – ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле,
  • 32-44-10, 32-30-76, +7(48731)6-03-96 – ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +3
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