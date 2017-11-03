В праздничные дни тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Нетрезвый водитель»
Профилактические мероприятия пройдут как в областном центре, так и в районах Тульской области.
Для предупреждения и пресечения управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в выходные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжат рейды «Нетрезвый водитель».
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, мероприятие пройдет как в районах области, так и в Туле с максимальным привлечением личного состава.
Полицейские в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения: откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем! Это спасет жизнь вам и другим людям!
Если вы стали очевидцем управления транспортным средством в состоянии опьянения – не оставайтесь равнодушным к проблеме пьянства за рулем. Позвоните в дежурную часть по телефонам:
- 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10, 36-39-13 – ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле,
- 32-44-10, 32-30-76, +7(48731)6-03-96 – ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области.