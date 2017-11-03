В тульских дворах высадили саженцы липы и черёмухи

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В четырёх тульских дворах проводится акция по высадке саженцев липы и черемухи. Во дворах по ул. Революции, д. 35 и ул. Софьи Перовской, д. 22 появились 20 новых саженцев. Эти дворы в текущем году были благоустроены по программе «Формирование современной городской среды».

В мероприятии приняли участие жители, старшие по домам, депутаты Тульской городской Думы, активисты ТОС и представители главного управления администрации по Советскому территориальному округу.

Во вторник, 7 ноября, работы по высадке деревьев будут выполнены в Центральном территориальном округе по адресам: посёлок 2-й Западный, ул. Грибоедова, д. 54 и ул. Кауля, д. 2-7.