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В тульских дворах высадили саженцы липы и черёмухи
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульских дворах высадили саженцы липы и черёмухи

В акции приняли участие жители, общественные активисты, депутаты и чиновники городской администрации.

В четырёх тульских дворах проводится акция по высадке саженцев липы и черемухи. Во дворах по ул. Революции, д. 35 и ул. Софьи Перовской, д. 22 появились 20 новых саженцев. Эти дворы в текущем году были благоустроены по программе «Формирование современной городской среды».

В мероприятии приняли участие жители, старшие по домам, депутаты Тульской городской Думы, активисты ТОС и представители главного управления администрации по Советскому территориальному округу.

Во вторник, 7 ноября, работы по высадке деревьев будут выполнены в Центральном территориальном округе по адресам: посёлок 2-й Западный, ул. Грибоедова, д. 54 и ул. Кауля, д. 2-7.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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