На стадионе «Арсенал» прошли соревнования по лёгкой атлетике «Тульские надежды»

Фото: Тульская областная федерация лёгкой атлетики

Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. В нём приняли участие более 400 юных спортсменов.

В манеже стадиона «Арсенал» состоялись областные соревнования по лёгкой атлетике «Тульские надежды», посвящённые Дню народного единства. В стартах приняли участи более четырёхсот юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет.

Легкоатлеты соревновались в беге на 60, 200, 600 и 800 метров, а также в эстафете 4 х 150 метров. Победителями в беге на 60 метров в своих возрастных категориях стали:

Варвара Чернова и Виталий Виноградов (Тула) – 10-9 лет,

Сергей Нагорный (Тула) и Виктория Емелина (Узловая) – 11-12 лет,

Яков Никулин и Софья Соколюк (Тула) – 13-14 лет,

Иван Костриков (Тула) и Софья Лежукова (Алексин) – 15-16 лет

Кстати, Иван Костриков выступал в старшем возрасте и уверенно победил, показав высокий результат – 7,1 сек. В беге на 200 метров сильнейшими стали:

Варвара Панова (Кимовск) и Даниил Боровков (Тула) – 11-12 лет,

Анастасия Землякова и Роман Аллахвердян (Тула) – 13-15 лет,

Артём Голубков и Анастасия Котельникова (Тула) – 15-16 лет.

В забегах на 600 метров победили туляки Анастасия Клименко и Даниил Шальнев. Они выступали в категории 11-12 лет. И наконец, на 800-метровке в упорной борьбе победы одержали 14-летние Савелий Косыгин из Суворова и Ольга Чугунова из Ясногорска.

В старшей группе первенство взяли туляки Никита Янтиков и Екатерина Абаева. В эстафете победили представители тульской школы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика».

Соревнования стали первым официальным стартом зимнего сезона 2017-2018 г. Наибольшее количество наград завоевали воспитанники тренеров Вячеслава Маринова и Ирины Елистратовой.