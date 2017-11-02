В Туле сотрудники ГИБДД за полтора часа рейда оштрафовали 7 пешеходов-нарушителей

Фото УГИБДД по Тульской области.

За этот период к административной ответственности привлекли столько же «неуступчивых» водителей.

Со 2 по 8 ноября в Туле сотрудники Госавтоинспекции проводят целенаправленное профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!». Инспекторы ГИБДД выявляют не только «неуступчивых» водителей, но и пеших нарушителей правил дорожного движения.

Сегодня, 2 ноября, только за полтора часа работы сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 14 нарушителей ПДД:

7 материалов было составлено на пешеходов по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ,

7 материалов в отношении водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

ЦИФРЫ

Руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области подполковник полиции Елена Шалагинова:

Елена Шалагинова – За 9 месяцев 2017 года в Туле произошло 170 ДТП с участием пешеходов, в которых 158 человек пострадали, 15 человек погибли, причем 11 из них по собственной неосторожности, два пешехода были в состоянии алкогольного опьянения. Всего по вине пешеходов произошло 87 аварий, получили травмы разной степени тяжести 76 человек. 42 ДТП произошло непосредственно на пешеходных переходах, при этом пострадали 40 человек, два человека погибли.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что согласно п. 14.1 ПДД РФ водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Кроме того, и водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.

Пешеходы в свою очередь, согласно п. 4.5 и п. 4.6 ПДД РФ, на нерегулируемых пешеходных переходах могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

На основании Федерального закона от 30 октября 2017 года № 301-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены поправки в КОаП, согласно которым штраф за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе будет увеличен.

Если до сих пор для водителей предусматривалось наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, то теперь им будут выписывать постановления на 1500−2500 рублей.