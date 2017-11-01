Рейд в Туле: Скрытый патруль ловил «неуступчивых» водителей и пешеходов-нарушителей

Фото Алексея Пирязева.

В Туле участилось случаи наезда на пешеходов. Только за последние три дня под колеса автомобилей попали пять человек, причем два случая – смертельные: на улице Кутузова ВАЗ-2113 насмерть сбил 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне «зебры», а на улице Токарева «Рено Дастер» сбил 80-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Причины печальной статистики банальны и нелепы: пешеходы надеются на удачу, а водители не замечают пеших участников движения на дороге.

Корреспонденты Myslo отправились в рейд со скрытым патрулем ГИБДД. Выявляли нарушения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

20 минут, и мы стали свидетелями первого нарушения — «Киа» с пензенскими номерами не пропустил девушку.

В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили административный протокол. В разговоре с инспектором мужчина пояснил, что... не заметил пешехода.

Следующим нарушителем стала автоледи на «Дэу Матизе».

Женщина так увлеклась беседой по телефону, что не обратила внимания на пешехода и пронеслась мимо.

За свою невнимательность оба водителя заплатят по 1500 рублей.

Инспекторы ДПС следили и за нарушениями среди пешеходов. Два молодых человека перешли дорогу на красный свет. В разговоре с корреспондентом Myslo один из парней пояснил, что очень торопился, поэтому нарушил.

На нарушителей также были составлены протоколы. Штраф — 500 рублей.

Зачастую так и выходит: торопятся и водители, и пешеходы. За своими срочными делами люди не успевают задуматься, что нарушение ПДД может стоить им жизни.

Цифры

Руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области подполковник полиции Елена Шалагинова:

Елена Шалагинова – За 9 месяцев 2017 года в Туле произошло 170 ДТП с участием пешеходов, в которых 158 человек пострадали, 15 человек погибли, причем 11 из них по собственной неосторожности, два пешехода были в состоянии алкогольного опьянения. Всего по вине пешеходов произошло 87 аварий, получили травмы разной степени тяжести 76 человек. 42 ДТП произошло непосредственно на пешеходных переходах, при этом пострадали 40 человек, два человека погибли.

правила дорожного движения

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что согласно п. 14.1 ПДД РФ водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Кроме того, и водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.

Пешеходы в свою очередь, согласно п. 4.5 и п. 4.6 ПДД РФ, на нерегулируемых пешеходных переходах могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

На основании Федерального закона от 30 октября 2017 года № 301-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены поправки в КОаП, согласно которым штраф за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе будет увеличен.

Если до сих пор для водителей предусматривалось наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, то теперь им будут выписывать постановления на 1500-2500 рублей.

Все главные изменения в ПДД-2017 здесь.

рейды

Сотрудники ГИБДД на регулярной основе проводят различного рода профилактические мероприятия «Внимание, пешеход!», «Уступи дорогу пешеходу» для выявления нарушений со стороны пешеходов и водителей.

С начала года к административной ответственности привлечено около 8000 пешеходов за нарушение ПДД и более 3000 водителей за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.