Тульские полицейские соревновались в перетягивании каната и подтягивании на перекладине

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В УМВД России по Тульской области прошел спортивный праздник, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.



В спортивном празднике приняли участие представители служб и подразделений органов внутренних дел региона, в том числе из районов области, студенты и школьники.





Самой азартной и зрелищной стала полицейская эстафета, где команды продемонстрировали сплоченность, выносливость и профессионализм.

Участники также состязались в сборке и разборке пистолета Макарова, стрельбе из пневматического оружия, перетягивании каната, армлифтинге, подтягивании на перекладине и многом другом.

В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» соревновались не только сами полицейские, но и члены их семей.



Абсолютным победителем стала команда аппарата областного УМВД, второе место у команды ОМВД России по Щёкинскому району, а третье – у УМВД по г.Туле.

В полицейской эстафете лучше всех себя проявили сотрудники полиции из Щёкинского района. Также в тройке призёров стражи порядка из Узловой и Ясногорска.