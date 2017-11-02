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Тульские полицейские соревновались в перетягивании каната и подтягивании на перекладине
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские соревновались в перетягивании каната и подтягивании на перекладине

Абсолютным победителем в спортивном празднике стала команда аппарата областного УМВД.

В УМВД России по Тульской области прошел спортивный праздник, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. 

В спортивном празднике приняли участие представители служб и подразделений органов внутренних дел региона, в том числе из районов области, студенты и школьники. 
 

 
Самой азартной и зрелищной стала полицейская эстафета, где команды продемонстрировали сплоченность, выносливость и профессионализм.
 
Участники также состязались в сборке и разборке пистолета Макарова, стрельбе из пневматического оружия, перетягивании каната, армлифтинге, подтягивании на перекладине и многом другом.
 
 
В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» соревновались не только сами полицейские, но и члены их семей. 
 

Абсолютным победителем стала команда аппарата областного УМВД, второе место у команды ОМВД России по Щёкинскому району, а третье – у УМВД по г.Туле.
 
В полицейской эстафете лучше всех себя проявили сотрудники полиции из Щёкинского района. Также в тройке призёров стражи порядка из Узловой и Ясногорска.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 0
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