В Тульской области сняли с реализации более 460 кг мяса сомнительного качества

В отношении виновных лиц возбуждено 30 дел об административных правонарушениях.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили юридические лица и индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией мясной продукции в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах.

В ряде организаций выявили следующие нарушения:

в реализации находились продовольственные товары без маркировочных ярлыков с транспортной тары, с истекшим сроком годности, без ветеринарного свидетельства;

не соблюдался температурный режим хранения мясной продукции;

нарушался санитарно-эпидемиологический режим.

Снято с реализации 57 партий мясной продукции общим весом 460,6 кг.

На виновных лиц возбуждено 30 дел об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ: ст. 6.6, ст. 14.43 ч. 1, ст. 14.7 ч. 2, ст. 10.8 ч. 1.