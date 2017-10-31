Главные изменения в ПДД-2017: Что нужно запомнить тулякам

Фото из архива Myslo.

В 2017 году правительство России всерьез взялось за повышение безопасности на дорогах и внесло ряд изменений в правила дорожного движения.

Myslo собрал для вас все последние нововведения.

круговое движение

Теперь постоянный приоритет получают те, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут им уступать. Постановление вступает в силу через 7 дней после официального опубликования, то есть, 7 ноября 2017 года.

Разметка-вафельница

Так прозвали диагональную дорожную разметку «Зона перекрестка», которая есть в других странах, а у нас применялась кое-где (например, в столице). Ее вводят повсеместно постановлением Правительства РФ №1276, которое опубликовано 30.10.17 г. Диагональная разметка призвана обеспечить соблюдение пункта 13.2 ПДД. Она запрещает выезжать на перекресток, если впереди затор и позволяет яснее обозначить зону, куда выезжать в случае затора не следует. Наряду с «вафельницей» границы перекрестка может обозначать дублирующий знак (не далее 30 м от пересечения дорог). За нарушение предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей. Наказание было и раньше, но доказать нарушение было сложнее. На «вафельнице» нарушители видны как на ладони. А постановление о штрафе придет им в виде «письма счастья»: следить за соблюдением диагональной разметки будут камеры фотовидеофиксации. Постановление Правительства РФ №1276 вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, то есть в апреле 2018 года.

Дорогу Пешеходам

Штрафы за отказ пропустить пешехода на дороге, выросли. Теперь за такое нарушение ПДД водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. Ранее он составлял 1500 рублей.

положение тс на дороге

С июля 2017 года правила дополнены пунктом 9.11.

На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

За нарушение штраф 5000 рублей или лишение прав на 4−6 месяцев.

За повторное нарушение — лишение прав на год (5000 рублей — если нарушение зафиксировано камерой).

дети

Перевозка детей

Перевозить детей до 7 лет можно только в детском кресле (и на заднем, и на переднем сиденьях). Перевозить детей 7−11 лет в авто можно и без детского кресла, но только на заднем сиденье, а на переднем — только в кресле.

Штраф за нарушение — 3000 рублей.

Оставление детей в машине

Запрещено оставлять детей до 7 лет в автомобиле без присмотра.

Штраф — 500 рублей.

Новички

Водителям со стажем вождения менее 2 лет запрещено:

буксировать другие механические транспортные средства;

перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде;

управлять транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Кроме того, при отсутствии знака «Начинающий водитель» (стаж менее 2 лет) может последовать административная ответственность и запрет эксплуатации такого транспорта.

Штраф — 500 рублей (или предупреждение) плюс запрет эксплуатации транспортного средства.

знаки автомобильные и дорожные

При отсутствии на автомобиле знаков «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель», «Учебное транспортное средство», «Опасный груз», «Автопоезд», «Ограничение скорости», «Тихоходное транспортное средство», «Длинномерное транспортное средство», «Крупногабаритный груз» водителя ждет

наказание: штраф 500 рублей (или предупреждение) плюс запрет эксплуатации транспортного средства.

Действие дорожного знака «Остановка запрещена» теперь распространяется на маршрутные транспортные средства (такси, маршрутки) вне зоны остановок маршрутного транспорта.

Штраф за нарушение — от 500 до 5000 рублей.

Мотоциклистам и велосипедистам

Мотоциклистам разрешено ездить с той же скоростью, что и автомобилистам: 90 км/ч за городом, 110 км/ч по автомагистралям). Ранее по автомагистрали двухколесные могли ехать максимум 90 км/ч).

Велосипедистам теперь разрешается движение по тротуару или пешеходной дорожке, если они сопровождают ребенка-велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Новые понятия

Также в 2017 году в ПДД введены новые понятия:

Гибридный автомобиль — транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства.

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии. Источник: https://www.autostat.ru/news/30703/ © Автостат.

транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии Источник: https://www.autostat.ru/news/30703/ © Автостат.

транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии Источник: https://www.autostat.ru/news/30703/ © Автостат.

«Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» — место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение механических транспортных средств: экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на знаке; экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.

«Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» — место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин: экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на знаке; экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.

Соответственно появились также знаки «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и знак, определяющий место заправки электромобилей.