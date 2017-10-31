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В Туле за сутки в авариях пострадали три пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле за сутки в авариях пострадали три пешехода

Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

30 октября в Туле произошло три ДТП, в которых пострадали пешеходы.

Так, в 18.30 напротив дома № 40 на улице Металлургов 34-летний водитель автобуса «Пежо» сбил 77-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

 

В 18.30 на пересечении улиц Мира и Оружейной 50-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» сбил женщину 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали.

 

В 23.40 напротив дома № 182 на улице Кирова 34-летний водитель «Рено Логан» сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

 

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Прежде, чем перейти дорогу, пешеход обязан убедиться, что переход будет для него безопасен — внимательно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость.

При движении в темное время суток обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:41 +1
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