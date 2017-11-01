В Туле на ул. Токарева насмерть сбили пенсионерку
По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сегодня, 1 ноября, в Туле произошло смертельное ДТП. На улице Токарева около 10 утра 64-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» сбил пешехода.
По предварительным данным, 80-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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