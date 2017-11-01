В Алексине трое мужчин до смерти забили бездомного

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В Алексинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Мужчин обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

Следствие установило, что в ночь на 4 августа 2017 года в одной из алексинских квартир мужчины 36, 27 и 23 лет распивали спиртные напитки. Во время застолья один из них пожаловался, что бездомный разбил в его жилище окна. Пьяная компания тут же отправилась на поиски злодея в подвал дома по ул. Арматурной. Там изрядно подвыпившие приятели увидели бездомного 58-летнего мужчину, который отказался рассказать, где находится его знакомый, разбивший окна. Вспыхнула ссора, в результате которой мужчины нанесли бездомному множество ударов руками и ногами. Один из них бил несчастного молотком по голове и различным частям тела.

От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемых заключили под стражу.