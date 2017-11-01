новости
новости
Регистрация
В Алексине трое мужчин до смерти забили бездомного
Фото newsbel.by

В Алексине трое мужчин до смерти забили бездомного

Причиной жестокой расправы стали разбитые окна.

В Алексинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Мужчин обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

Следствие установило, что в ночь на 4 августа 2017 года в одной из алексинских квартир мужчины 36, 27 и 23 лет распивали спиртные напитки. Во время застолья один из них пожаловался, что бездомный разбил в его жилище окна. Пьяная компания тут же отправилась на поиски злодея в подвал дома по ул. Арматурной. Там изрядно подвыпившие приятели увидели бездомного 58-летнего мужчину, который отказался рассказать, где находится его знакомый, разбивший окна. Вспыхнула ссора, в результате которой мужчины нанесли бездомному множество ударов руками и ногами. Один из них бил несчастного молотком по голове и различным частям тела.

От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемых заключили под стражу.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:13 0
Другие статьи по темам
Событие
Убийство бездомногоразбитое окнопьяная компания
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рейд в Туле: Скрытый патруль ловил «неуступчивых» водителей и пешеходов-нарушителей
Рейд в Туле: Скрытый патруль ловил «неуступчивых» водителей и пешеходов-нарушителей
Владимир Юдин: «Все социальные задачи нам предстоит решать в условиях ограниченных финансовых ресурсов»
Владимир Юдин: «Все социальные задачи нам предстоит решать в условиях ограниченных финансовых ресурсов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.