В Туле на улице Кутузова водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил женщину

Фото Юлии Королевой

Сегодня, 31 октября, утром в Туле возле дома №131 по улице Кутузова водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил 37-летнюю женщину.

По предварительной информации, она пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода, в результате чего попала под колеса автомобиля.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.