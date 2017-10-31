Фото Юлии Королевой
В Туле на улице Кутузова водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил женщину
Женщина пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода.
Сегодня, 31 октября, утром в Туле возле дома №131 по улице Кутузова водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил 37-летнюю женщину.
По предварительной информации, она пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода, в результате чего попала под колеса автомобиля.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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