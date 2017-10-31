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В Туле на улице Кутузова водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил женщину
Фото Юлии Королевой

В Туле на улице Кутузова водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил женщину

Женщина пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода.

Сегодня, 31 октября, утром в Туле возле дома №131 по улице Кутузова водитель ВАЗ-2113 насмерть сбил 37-летнюю женщину.

По предварительной информации, она пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода, в результате чего попала под колеса автомобиля.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. 

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Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 1
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 2
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 3
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 4
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 5
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 6
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 7
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 8
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 9
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 10
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 11
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Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 09:03 +1
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