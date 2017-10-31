Фото из архива Myslo.
В России повысили штраф за отказ пропустить пешехода
Теперь нарушителям придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ водителя пропустить пешеходов и велосипедистов. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА «Новости».
Теперь за такое нарушение ПДД водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.
Ранее он составлял 1500 рублей.
Ранее сообщалось, что в России предлагается создать зоны «успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10−20 км/ч.
По данным правительства, количество ДТП в этом году снизилось на 6,1%, число погибших уменьшилось почти на 10% по сравнению с 2016 годом.