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В России повысили штраф за отказ пропустить пешехода
Фото из архива Myslo.

В России повысили штраф за отказ пропустить пешехода

Теперь нарушителям придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ водителя пропустить пешеходов и велосипедистов. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА «Новости».

Теперь за такое нарушение ПДД водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

Ранее он составлял 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что в России предлагается создать зоны «успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10−20 км/ч.

По данным правительства, количество ДТП в этом году снизилось на 6,1%, число погибших уменьшилось почти на 10% по сравнению с 2016 годом.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:57 +2
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