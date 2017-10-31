В России повысили штраф за отказ пропустить пешехода

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Теперь нарушителям придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ водителя пропустить пешеходов и велосипедистов. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА «Новости».

Теперь за такое нарушение ПДД водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

Ранее он составлял 1500 рублей.

Когда Госдума рассматривала этот законопроект, депутат Вячеслав Лысаков отмечал, что после увеличения штрафа в 2013 году пешеходы стали вести себя на переходах очень легкомысленно.

Ранее сообщалось, что в России предлагается создать зоны «успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10−20 км/ч.

По данным правительства, количество ДТП в этом году снизилось на 6,1%, число погибших уменьшилось почти на 10% по сравнению с 2016 годом.