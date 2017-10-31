В Туле в музее оружия откроется новая экспозиция

Посетители смогут подержать в руках легендарные образцы стрелкового оружия и даже выполнить условные боевые задачи в подлинной кабине вертолета Ми-8!

В новом здании Тульского государственного музея оружия завершаются работы по созданию новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

Третий уровень экспозиции посвящен периоду от окончания Второй мировой войны до наших дней. Здесь будут демонстрироваться, прежде всего, отечественные образцы боевого, охотничьего и спортивного стрелкового оружия. Особо отмечен вклад предприятий военно-промышленного комплекса Тулы в оснащение российской армии современными образцами военной техники.

Большинство экспонатов уже заняли свои места в витринах, которые на третьем уровне напоминают разлетающиеся осколки, что символизирует распад агрессивности.

Каждая витрина по своей конструкции является аналогом образца стрелкового оружия. Ее нижняя часть выполнена из пластика, что соотносится с прикладом современных автоматов. Верхняя часть цвета вороненой стали символизирует ствол. Средняя застекленная часть, в которой расположены экспонаты, по своему значению приравнена к ствольной коробке — наиболее важной и сложной части стрелкового оружия.

Гордость коллекции музея — уникальные опытные модели стрелкового оружия.

Большинство из них можно увидеть только на нашей экспозиции. А посмотреть есть на что!

Тут и единственный в мире трехствольный автомат тульского конструктора Германа Александровича Коробова, и причудливые системы тульского оружейника Афанасьева, и автомат Стечкина, вышедший в финал «Абакана» — конкурса по разработке нового автомата на замену легендарному «калашникову». Кстати, тут же можно увидеть знаменитый автомат Никонова АН-94 и убедиться в его необычной конструкции.

Неизменным успехом у посетителей всегда пользовались удивительные модели спецоружия. Например, подводный автомат АПС стреляет под водой очередями.

До его создания специалисты утверждали, что такое оружие вообще невозможно!

По заданию спецслужб Стечкин разработал бесшумно стреляющий … портсигар, разместив в нем целых три ствола. Рядом представлен и уникальный револьвер этого конструктора, в котором применены специальные бесшумные патроны.

Посетители смогут познакомиться с украшенными охотничьими ружьями, раритетными спортивными винтовками, действующими миниатюрами стрелкового оружия.

Каждый найдет себе экспонаты по душе и снова придет в музей, чтобы еще раз прикоснуться к легендарной славе тульских оружейников.

Торжественное открытие завершающей части постоянной экспозиции на 4 и 5 этажах здания-шлема Тульского музея оружия состоится уже в декабре.

Посетители смогут подержать в руках легендарные образцы российского стрелкового оружия, выполнить условные боевые задачи в подлинной кабине вертолета Ми-8, произвести выстрел из тренажерного комплекса «Корнет», поупражняться в спортивной стендовой стрельбе и фотоохоте.

Голографическая витрина «Солдат будущего» представит тенденции в развитии вооружения и экипировки солдат XXI века, а обьемно-пространственный комплекс «Конструкторское бюро» позволит узнать о разработках тульских оружейников, поразивших весь мир.