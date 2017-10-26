Андрей Третьяков: В Тульской области введена новая система работы скорой помощи

26 октября 2017 года министр здравоохранения региона дал свою первую пресс-конференцию и рассказал о проектах в области здравоохранения.

Андрей Третьяков был назначен министром здравоохранения региона в мае этого года. И до сих пор не давал пресс-конференций. В СМИ вышло только одно его большое интервью.

26 октября 2017 года Андрей Александрович дал свою первую пресс-конференцию и рассказал о мероприятиях в области здравоохранения, которые сейчас проводит его ведомство в регионе.

Во-первых, о «бережливой поликлинике», которая, по словам министра, должна избавить туляков от очередей в регистратуре и долгого сидения у кабинета врача в ожидании приема. И даже сберечь наши нервы от грубого отношения медперсонала. Кстати, это всероссийский проект, а в Туле запущен в мае этого года.

- В ноябре 2017 года «бережливыми" станут две поликлиники в Туле – горбольницы №9 и детской инфекционной №2. А к концу года такими станут 15 поликлиник, из них 4 детских и 11 для взрослых, - пояснил Андрей Третьяков.

По словам министра, уже работают запись на прием к дежурному врачу и в кабинет выдачи справок, отделение для профилактических визитов для здоровых детей. В «бережливых поликлиниках» появились администраторы залов – они владеют всей информацией по поликлинике, расположению кабинетов, работе врачей и отвечают на все вопросы посетителей. Все это должно сделать пребывание пациента в поликлинике комфортным и непродолжительным.

Во-вторых, новая система управления работой скорой медицинской помощи. Это еще один проект, который запустил министр по поручению губернатора. На сегодняшний день все станции скорой медпомощи включены в информационную систему, которая координирует и анализирует работу всех бригад и диспетчеров по всей Тульской области. Система позволяет отследить вызов, перемещение бригады по городу, работу на месте. Все данные о вызове поступают на планшеты бригад скорой, в том числе история болезни пациента, к которому едет бригада.

По словам министра, информационная система позволяет сократить время на прием и передачу вызова, потому что информация по следующему вызову передается от диспетчера сразу на планшет ближайшей к месту бригады.

- От поступления вызова на пульт диспетчера до прибытия скорой на место должно пройти не более 20 минут, - пояснил Андрей Третьяков. – Но не надо путать работу скорой и неотложки. Неотложная медпомощь – это помощь при обострениях хронических заболеваний. И на нее норматив в 20 минут не распространяется.

Как сказал Андрей Третьяков, многим пациентам, которые вызывают скорую, нужна помощь и поддержка до приезда бригады. И такую помощь оказывает дежурный врач скорой по телефону. Он подскажет больному или его родственнику, что делать и как помочь себе до приезда скорой. Дежурный врач также отвечает за то, чтобы к пациенту, например с инфарктом или инсультом, была направлена специализированная кардиологическая бригада. Правда, пока такая работа организована в Туле.

В-третьих, развитие сельской медицины. По словам министра, в Тульской области действуют 335 фельдшерско-акушерских пунктов, на них работают фельдшеры или медсестры, а сами ФАПы оснащены необходимым оборудованием. Строят еще 11 ФАПов, в том числе 9 с жильем для фельдшеров. И на эти строящиеся ФАПы уже подобрали медперсонал. Закупили 15 автомобилей повышенной проходимости для сельских фельдшеров, собрали заявки для закупки машин в 2018 году.

- В ноябре планируем открыть ФАП в поселке Ленинский-1, до конца года закончим ремонт еще на 4 ФАПах. В первом квартале 2018 года откроем амбулаторию с койками дневного стационара для взрослых в поселке Хомяково.

В-четвертых, самый больной вопрос тульской медицины, да, впрочем, и общероссийской тоже, – кадровый. В 2017 году планировали привлечь на работу в медучреждения 350 врачей. К 1 октября 348 привлеченных медиков уже приступили к работе.

- В этом году мы приняли на работу 208 молодых специалистов, - пояснил министр здравоохранения. – По наиболее дефицитным специальностям приняты 35 терапевтов, 11 педиатров, четыре офтальмолога, четыре оториноларинголога, четыре эндокринолога, кардиолог и ревматолог.

По кадровой программе-2017 для врачей куплены 10 квартир в Узловой, 3 – в Ефремове, 2 – в Донском. Фонд «Перспектива» по поручению губернатора отремонтировал 6 муниципальных квартир, предоставленных врачам. 151 медик в Тульской области получает компенсацию за найм жилья.

А после презентации на министра накинулись с вопросами журналисты. Надо отдать должное, держался Андрей Александрович хорошо, отвечал аргументированно и очень понятно. Министра спросили:

Сколько времени отведено на прием?

- С 1 сентября 2017 года все поликлиники в Тульской области работают в едином режиме:

- понедельник-пятница – с 8.00 до 20.00

- суббота – с 8.00 до 18.00

- воскресенье – с 9.00 до 15.00.

По жалобам туляков – о том, что невозможно попасть к врачу, – мы провели мониторинг работы врачей и медучреждений, - пояснил Андрей Третьяков. – Оказалось, что время работы поликлиник не отвечает пожеланиям пациентов. Для многих единственным днем, когда человек может прийти на прием к врачу, оказывается суббота. Или воскресенье. Или вечер рабочего дня. И мы изменили график работы поликлиник. Кстати, на такой режим работы скоро перейдут и специализированные поликлиники и медучреждения.

Обо всех нарушениях принятого графика работы поликлиник можно сообщать по тел. горячей линии минздрава: 8-903-036-02-18.

Запись к врачу открыта на все время работы поликлиники. Это совсем не означает, что врачи работают по 12 часов. Каждый врач выбирает себе степень загруженности – на ставку, полставки или, наоборот, на полторы. 12 часов, с 8.00 до 20.00, - это график работы лечебного учреждения, а задача главврача – составить двухсменный график работы врачей в соответствии с их возможностями.

Кстати, такое изменение в работе поликлиник привело к уменьшению очередей и сокращению срока на запись к тому или иному специалисту. А экстренных и неотложных больных по "живой очереди" забирает на себя дежурный врач.

На прием врача отведено 15 минут. Напомню, что раньше на прием отводили 8 минут, затем 12 минут. Это время общения врача и пациента – врач должен понять, в чем проблема. У нас разработаны и действуют стандарты приема и лечения. Но, к сожалению, не все врачи им следуют.

Укомплектованы ли бригады скорой специалистами?

- Увы, такая проблема есть. К сожалению, не все бригады скорой укомплектованы врачами. На некоторые вызовы выезжают фельдшеры. Мы проводим занятия с диспетчерами, чтобы они правильно оценивали тяжесть вызова и направляли специализированные бригады на тяжелые случаи.

Совсем недавно я смотрел листы назначений молодого доктора скорой помощи. Они были выполнены безукоризненно. Я пригласил этого доктора поговорить о проблемах здравоохранения, что бы он хотел изменить или, наоборот, сохранить.

Сейчас в Тульской области скорая полностью укомплектована автомобилями, чтобы выполнять все вызовы. Причем все машины в хорошем состоянии – не старше 5 лет.

Кстати, на вопрос - смотрел ли министр фильм «Аритмия» (фильм Богдана Хлебникова о молодых врачах скорой помощи) - Андрей Третьяков улыбнулся и ответил:

- Пока нет, но очень хочу посмотреть. Слышал от коллег хорошие отзывы.

Как бороться с врачебными ошибками?

- Мы разбираем все случаи смертей на комиссиях, где собирается до 300 врачей. Мы не боимся говорить об ошибках, говорим о них открыто, чтобы эта ошибка не случилась еще раз.

Мы проводим конференции с привлечением ведущих специалистов из Москвы и разбираем каждый конкретный случай. Анализируем ошибки в диагностике и лечении, к чему эти ошибки привели, как их можно было избежать. На эти конференции врачи приезжают со всей области.

Почему закрыли роддом в Богородицке?

- Роддом не закрыт. Приостановлена его работа потому, что уволился врач-неонатолог. Без такого специалиста роддом работать не может. Медперсонал мы перераспределили по другим медучреждениям – кто-то ушел в отпуск, кто-то перешел на работу в консультацию. Когда найдем неонатолога, тогда вернемся к этому вопросу.

Вопрос функционирования такого отделения – это еще и вопрос квалификации врачей, в нем работающих. В Богородицке в год принимали 150 родов. Это очень мало. То есть одни роды в несколько дней. Что происходит в таком случае с компетенцией врачей? Кстати, врачебные ошибки случаются именно в таких отделениях, где практика у врача не каждый день. Можно ли рисковать здоровьем матери и ребенка?

Почему исчезли телефоны министра и главврачей с информационных стендов в больницах?

- Если я везде укажу свой личный сотовый телефон, я просто перестану работать министром здравоохранения, а буду заниматься вопросами, которые поступают по телефону. Это не системная работа. То же самое, считаю, и по главврачам. Они должны решать те вопросы, которые не могут решить их замы. У каждого из нас есть свои должностные обязанности, которые мы должны выполнять.