О чем туляки спрашивали Алексея Дюмина на личном приеме

26 октября в Тульской области – Общерегиональный день приема граждан. На прием к руководителям или уполномоченным лицам любого органа исполнительной власти, местного самоуправления жители могли прийти лично в приемные, либо получить ответ на свой вопрос по видео- и аудиосвязи.

До 20.00 прием ведут министры и заместители, главы администраций и другие чиновники. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин личным примером показал, что уделять внимание обращениям туляков очень важно. 26 октября он также принял граждан.

Многодетная семья в Донском живет в ветхом доме

К главе региона обратилась жительница микрорайона Задонье (г. Донской) 40-летняя Татьяна Нурова. Она попросила решить вопрос с улучшением жилищных условий для своей семьи.

- У меня семеро детей. У нас собственный дом, но он ветхий. Я боюсь рано или поздно крыша рухнет. Да и размер дома не позволяет нормально жить: жилая площадь всего 26 квадратных метров. У нас было право на первоочередное получения жилья. Оформлять документы я начала в прошлом году. Пока оформляли, один ребенок у нас умер… А старшему сыну исполнилось 23 года. Право на первоочередное получение жилья дается только семьям с 7-ю несовершеннолетними. Получается, мы потеряли такое право. Помогите нам!

Министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов:

- В марте 2017 года семья включена в реестр, стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Действительно, в приоритетном порядке жилье получают семьи с семью и более детей. Если семья будет стоять в очереди в общем порядке, жилье она получит примерно через 10 лет.

Глава администрации муниципального образования город Донской Руслан Бутов:

- Эта семья стоит и на муниципальной очереди, 22-я. По этой очереди жилья они будут ждать около 4 лет.

Дюмин:

- Вы осматривали жилищные условия многодетной семьи?

Руслан Бутов:

- Да, дом не подлежит ремонту. И он очень маленький.

Дюмин — Татьяне Нуровой:

- У вас ситуация серьезная. С одной стороны, есть требования и нормативы, но я подумаю как вам помочь. Сразу скажу, это будет нестандартное решение. А пока я попрошу главу администрации М. О. Руслана Бутова принять меры точечные, временные: оказать посильную помощь, починить кровлю, найти источники финансирования работ. Нагрузку по дальнейшей помощи семье я беру на себя. Татьяна, вашу проблему я понял, будем решать ее. Я беру ситуацию на контроль.

Родители Кимовских легкоатлетов: Детям негде заниматься!

В ходе приема прозвучал вопрос из Кимовска от родителей детей, которые занимаются в местной спортшколе.

Кимовчанка Татьяна Левина:

- Нашей спортшколе более 40 лет. Здесь занимаются легкой атлетикой дети от 7 до 18 лет, не только из Кимовска, но и из Донского, Новомосковска. Недавно наш стадион «Олимп» капитально отремонтировали, сделали поле. Мы занимались в подтрибунном помещении. Однако занятия приостановили: прокуратура закрыла помещения, так как были обнаружены существенные нарушения при строительстве. Мы оказались на улице. Это порядка 100 человек детей легкоатлетического отделения ДЮСШ. Что нам делать?

Алексей Дюмин:

- Действительно, в 2014—2015 годах был проведен ремонт стадиона «Олимп» на средства муниципального и регионального бюджета. Однако при строительстве подрядная организация допустила нарушения. Эти помещения представляют угрозу для детей, заниматься там нельзя. Причем дефекты допущены серьезные: некачественно сделан фундамент. Мы будем обращаться в суд, чтобы требовать с подрядчика устранения недочетов. Но учитывая значимость вашего вопроса, мы постараемся оказать вам содействие.

Помощник губернатора Сергей Лигай:

- Сейчас идет обследование несущих конструкций. Взяли пробы, они в лаборатории. Окончательный результат будет известен 20 ноября.

Алексей Дюмин:

- Скорее всего, решить этот вопрос окончательно мы сможем в 2018 году. А пока сделаем все для того, чтобы к следующему году начать работы. Во избежание чрезвычайных ситуаций пока придется потерпеть.

О мусоросжигающих заводах

На прием к главе региона пришел и профессор ТулГУ Аркадий Симанкин, специалист в области промышленной экологии. Он отметил, что согласно директиве, необходимо перерабатывать 81% твердых бытовых отходов:

- В регионе планируется построить два мусороперерабатывающих предприятия. Но что это будут за предприятия? Если мы мы будем сжигать мусор, мы получим опасные вторичные отходы.

Алексей Дюмин:

- Как только мы перейдем к выбору единого регионального оператора по мусору, мы включим вас в рабочую группу. Ваш опыт и ваши знания обязательно используем!

Напомним, сегодня, 26 октября в Тульской области — Общерегиональный день приема граждан.