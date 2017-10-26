В тульскую больницу к детям приехали Хрюша, Степашка и Каркуша

Фото Юлии Гришиной

26 октября в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина прошла акция благотворительной программы «Мир без слез». По традиции для маленьких пациентов был организован настоящий праздник. Юные туляки пели, танцевали, рассказывали сказки и делали зарядку с веселым клоуном Владимиром Щукиным.

А еще лично познакомились с героями программы «Спокойной ночи, малыши!» Хрюшей, Степашкой и Каркушей.

В завершении праздника каждый ребенок получил в подарок волшебный сундучок с красками, мелками и карандашами.

- Сегодня получился настоящий праздник не только у моей дочки Ксюши. Сбылась и моя маленькая мечта, — рассказывает Алена Чупеева. — Персонажи из «Спокойной ночи, малыши!» — это герои моего детства. Меня захлестывают эмоции, просто нет слов! Мы бесконечно благодарны и очень довольны.

Банк ВТБ профинансировал приобретение прикроватных мониторов реаниматолога и анестезиолога для отделения выхаживания недоношенных детей Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Ваныкина на 1 500 000 рублей.

Ирина Рублевская, главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина :

Ирина Рублевская - Это очень важное мероприятие для нашего учреждения. Больнице в этом году исполнилось 110 лет. В составе больницы 900 круглосуточных коек, из них 265 — для детей. У нас представлены практически все профили оказания медицинской помощи в различных отделениях: педиатрическом, реанимационном, инфекционном, лор-отделении, детской хирургии, неонатологическом. В больнице концентрируются самые сложные случаи заболеваний детей из Тулы и области. Зачастую дети находятся в тяжелом состоянии. В неонатальном отделении 80 коек для новорожденных и недоношенных детей. На средства, подаренные банком ВТБ, мы приобретем 4 монитора для этого отделения. Это очень важная часть лечения. Не каждый монитор подходит для малышей, родившихся с весом менее 2,5 кг. Новое оборудование позволит проводить качественные неинвазивные измерения жизненноважных функций маленьких пациентов. Это поможет сохранить жизнь этим детям и поможет им выздороветь.

Программа «Мир без слез» стартовала в Москве в 2003 году. В 2007 году проект перешагнул границы столицы и вышел на федеральный уровень. За время своего существования программа помогла более чем 100 больницам в 52 регионах страны на сумму более 300 млн рублей.