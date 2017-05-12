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Министром здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков

Министром здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжением губернатора Алексея Дюмина на государственную должность министра здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Александрович Третьяков имеет высшее медицинское образование. Кандидат медицинских наук. Работал на руководящих должностях в различных лечебных учреждениях. Общий стаж работы в сфере здравоохранения более 20 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 +2
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