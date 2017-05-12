Министром здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Распоряжением губернатора Алексея Дюмина на государственную должность министра здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Андрей Александрович Третьяков имеет высшее медицинское образование. Кандидат медицинских наук. Работал на руководящих должностях в различных лечебных учреждениях. Общий стаж работы в сфере здравоохранения более 20 лет.
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