Министром здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков

Распоряжением губернатора Алексея Дюмина на государственную должность министра здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Андрей Александрович Третьяков имеет высшее медицинское образование. Кандидат медицинских наук. Работал на руководящих должностях в различных лечебных учреждениях. Общий стаж работы в сфере здравоохранения более 20 лет.