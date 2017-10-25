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Погода в Туле 26 октября: дождь, мокрый снег и до трёх градусов тепла

Погода в Туле 26 октября: дождь, мокрый снег и до трёх градусов тепла

Синоптики обещают небольшой ветер. Атмосферное давление пониженное.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность. Ночью без осадков.

Ветер восточный, до десяти метров в секунду. Днем будет облачно, возможен мокрый снег с дождём (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм).

Температура воздуха ночью – от минус семи до минус двух. Днём чуть теплее – до трёх градусов выше нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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