Погода в Туле 26 октября: дождь, мокрый снег и до трёх градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность. Ночью без осадков.

Ветер восточный, до десяти метров в секунду. Днем будет облачно, возможен мокрый снег с дождём (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм).

Температура воздуха ночью – от минус семи до минус двух. Днём чуть теплее – до трёх градусов выше нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.