Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 октября
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Пионерская, 65,
- ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27,
- ул. Староникитская, 75-к,
- пр-т Ленина, 145-а, 149-а, 147 к. 1-5,
- п. Восточный, 3-а,
- п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.),
- ул. Вильямса, 26-а, 36, 38, 38-б, 30, 26,
- ул. Майская, 2,
- ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.),
- ул. Попова, 24-34 (чётн.), 25-35-а (нечётн.),
- ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
- пер. С. Ковалевской, 1-8,
- пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12,
- ул. С. Ковалевской, 2-26 (чётн.), 1-17, 27-33 (нечётн.),
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-18 (чётн.), 1-а-19 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20, 21-б, 27, 28, 30,
- ул. Жуковского, 5-11,
- ул. Никитская, 5-11, 15-37,
- ул. Л. Толстого, 8, 10,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- ул. Чернышевского, 3-18,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
- 6-й пр-д, 19-30,
- 8-й пр-д, 27,
- 9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- ул. Столетова, 1-9, 14-18,
- п. Михалково: ул. Кольцевая, 25-31 (нечётн.), 33-39 (нечётн.), 41-45 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.),
- ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.),
- ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30.
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