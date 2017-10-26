Тульский боксер стал победителем первенства в Новороссийске

Фото Федерации бокса Тульской области.

Сборная Тульской области по боксу завоевала золотую, серебряную и четыре бронзовые медали на первенстве РФСО «Локомотив» среди юношей 2002−2003 и юниоров 2000—2001 годов рождения. Соревнования прошли в Новороссийске.

Все награды на счету нашей юношеской команды. Победу одержал воспитанник клуба имени Игоря Высоцкого и тренера Евгения Ткаченко Исмаил Ганижев (60 кг), серебро — в активе Дениса Володина (54 кг), а Борис Серёгин (52 кг), Андрей Воронов (75 кг), Иван Онищенко и Александр Фомичёв (оба — свыше 80 кг) заняли третьи места.