Фото из архива Myslo.
Два дома по ул. Металлистов в Туле на 49 лет сдадут в аренду
Стоимость аренды – 1 рубль.
25 октября на заседании Тульской городской Думы депутаты решили передать в аренду два муниципальных здания по улице Металлистов. Оба здания — жилые дома постройки конца XIX века – являются объектами культурного наследия, но в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.
Дома выставят на аукцион, победитель получит аренду на 49 лет. После реставрации эти дома могут стать магазинами, кафе, ресторанами, гостиницами. Также их смогут использовать в культурно-развлекательных целях.
18 октября, в 14:20, 203 5960 1
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