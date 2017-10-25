Два дома по ул. Металлистов в Туле на 49 лет сдадут в аренду

Фото из архива Myslo.

25 октября на заседании Тульской городской Думы депутаты решили передать в аренду два муниципальных здания по улице Металлистов. Оба здания — жилые дома постройки конца XIX века – являются объектами культурного наследия, но в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дома выставят на аукцион, победитель получит аренду на 49 лет. После реставрации эти дома могут стать магазинами, кафе, ресторанами, гостиницами. Также их смогут использовать в культурно-развлекательных целях.