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Два дома по ул. Металлистов в Туле на 49 лет сдадут в аренду
Фото из архива Myslo.

Два дома по ул. Металлистов в Туле на 49 лет сдадут в аренду

Стоимость аренды – 1 рубль.

25 октября на заседании Тульской городской Думы депутаты решили передать в аренду два муниципальных здания по улице Металлистов. Оба здания — жилые дома постройки конца XIX века – являются объектами культурного наследия, но в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дома выставят на аукцион, победитель получит аренду на 49 лет. После реставрации эти дома могут стать магазинами, кафе, ресторанами, гостиницами. Также их смогут использовать в культурно-развлекательных целях.

Сюжет: Металлистов стала пешеходной
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:15 +2
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