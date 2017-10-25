На автодороге «Тула-Новомосковск» в лобовом столкновении пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

«Тойота» врезалась во встречный автомобиль «Иран», а затем в забор.

24 октября в 13.22 на 29-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Королла», выехала на встречную полосу, врезалась в «Иран Хордо», а затем в забор.

В аварии пострадала женщина - водитель «Тойоты». После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.