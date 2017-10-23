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«Почта России» будет отправлять телеграммы через Интернет

«Почта России» будет отправлять телеграммы через Интернет

Новый сервис позволяет отправить сообщение адресату по номеру мобильного телефона.

«Почта России» запустила сервис, с помощью которого можно оформить online-заказ телеграммы. При этом доставлена адресату она будет в бумажном виде и уже на следующий день. Кроме того, отправитель сможет выбрать конкретную дату доставки.

Для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, можно указать номер лишь его мобильного телефона. Оператор самостоятельно уточнит адрес, по которому получателю будет удобно получить телеграмму.

На сервисе доступен выбор из трех видов телеграмм: обыкновенная, поздравительная и ритуальная. Стоимость одного сообщения зависит от вида телеграммы и региона доставки – в среднем, от 250 до 390 рублей.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:25 +1
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