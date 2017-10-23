Какие улицы Тулы останутся без электричества 24 октября
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- 1-й пр-д Металлургов, 4, 5,
- ул. Металлургов, 69-б, 63-б, 65-а, 63-а,
- ул. Кауля, 13 к. 1, к. 2, к. 3; 11 к. 1, к. 2, к. 3; 13-а,
- ул. Оборонная, 87, 89 к. 1; 91 к. 1-3, 102,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 16, 18,
- ул. М. Горького, 14,
- ул. Гагарина, 1, 2, 7, 9, 11, 13, 13-а,
- ул. Пирогова, 2-а, 2-17,
- пер. Вахрушева, 11, 12,
- ул. Некрасова, 1, 2,
- ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Путейская, 1, 3, 4, 4-а, 13, 9, 7, 6,
- Новомосковское ш., 66, 56, 60, 64,
- ул. Кропоткина, 37, 37-а, 41, 41-в,
- ул. Нормандии Неман , 1,
- ул. Писемского, 1-15, (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54,
- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
- ул. Гончарова, 1-7,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (нечётн.),
- ул. Верещагина, 1-22, 1-а-в, 2-а,
- ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),
- ул. Чмутова, 58-а,
- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.),
- 2-й Клинской пр-д, 5, 6,
- 4-й Клинской пр-д, 1, 3, 4,
- п. Михалково: ул. Самарская, 14,
- ул. Невская, 10, 19,
- ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7.
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