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Погода в Туле 24 октября: заморозки, восточный ветер, без осадков

Погода в Туле 24 октября: заморозки, восточный ветер, без осадков

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится. Ветер восточной четверти, до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -2 до -7 градусов, днём тоже будет морозно – от -2 до +3.

Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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