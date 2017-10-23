Погода в Туле 24 октября: заморозки, восточный ветер, без осадков

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится. Ветер восточной четверти, до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -2 до -7 градусов, днём тоже будет морозно – от -2 до +3.

Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 750-755 мм рт. ст.