Фото пресс-служба МЧС по Тульской области.
Пожар в Суворовском районе: в недостроенной даче сгорел мужчина
Причины происшествия выясняются.
20 октября в 8.17 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании недостроенной дачи в селе Кулешово Суворовского района.
Пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже в 8.18. Открытое горение ликвидировали через 8 минут, в 8.26.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате постройка сгорела полностью. При пожаре погиб 66-летний мужчина.
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