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Пожар в Суворовском районе: в недостроенной даче сгорел мужчина
Фото пресс-служба МЧС по Тульской области.

Пожар в Суворовском районе: в недостроенной даче сгорел мужчина

Причины происшествия выясняются.

20 октября в 8.17 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании недостроенной дачи в селе Кулешово Суворовского района.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже в 8.18. Открытое горение ликвидировали через 8 минут, в 8.26.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате постройка сгорела полностью. При пожаре погиб 66-летний мужчина.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:58 0
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Пожарпогиб мужчинасгорела дача
Место
Село КулешовоСуворовский районТульская область

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