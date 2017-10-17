Заброшенный «Дом здоровья» в Туле: Прокуратура дала чиновникам месяц на раздумья

Фото из архива Myslo и пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура города провела проверку по обращению жителя Тулы о том. что здание бывшего «штамповского» профилактория на Веневском шоссе находится в ненадлежащем состоянии. С 2004 года это здание принадлежит городу, но власти не принимают должных мер по надлежащему содержанию «заброшки».

Здание построено в 1989 году, не эксплуатируется с 1996 года.

ООО «Комстройпроект» в 2015 году провел обследование строительных конструкций здания. И вот что выяснил: состояние несущих элементов строения признано ограниченно работоспособным, балконы аварийные, зданию срочно требуется капитальный ремонт.

В заброшенном профилактории побывали и сами прокурорские работники. Они «занесли в протокол» выбитые окна и двери, разрушенные стены и перекрытия, факт свободного доступа на все три этажа «заброшки».

На момент проверки в аварийном здании находились посторонние.

«Мер охранного порядка администрацией г. Тулы не принято», — такой вывод сделала прокуратура.

В непосредственной близости от аварийного здания находится Баташевский сад — место отдыха туляков. А поскольку в заброшенном доме постоянно находятся посторонние и совершаются правонарушения, это создает угрозу жизни и здоровью людей.

По результатам проверки прокурор города Тулы 11 октября 2017 года внес главе администрации Тулы Евгению Авилову представление. В срок не позднее 10 ноября 2017 года власти должны принять меры, направленные на организацию мер охранного порядка и дальнейшего недопущения посторонних лиц в здание, частично являющегося аварийным.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Действительно, заброшенное здание буквально притягивает подростков и молодежь. Одни там пьют и отдыхают, другие проводят костюмированные квесты и всячески развлекаются.