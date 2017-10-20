Роспотребнадзор: Дети в тульской школе заболели пневмонией из-за микоплазмы

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило, что возбудителем заболевания детей пневмонией в МКОУ «Болоховская основная общеобразовательная школа №2» стала бактерия микоплазма, которая обычно вызывает болезни органов дыхания.

В настоящее время в школе проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, организована заключительная дезинфекция с использованием дезинфицирующих средств и бактерицидных облучателей, школа свободна от инфекции.

Родители могут спокойно отправлять детей на занятия после каникул, новых случаев заражения не предполагается. Теоретически возможно появление новых случаев заболевания среди детей, которые уже заразились и находятся в стадии инкубации.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Напомним, в Болоховской общеобразовательной школе №2 на днях было зарегистрировано 54 заболевших ребенка (преимущественно ОРВИ), из них с диагнозом пневмония — 8 человек.

В связи со снижением посещаемости по классам приказом директора школы принято решение о переносе осенних каникул на 18 октября. Занятия возобновятся с 28 октября.

справка

Микоплазма занимает промежуточный уровень между бактериями и вирусами. Это самый маленький микроорганизм из всех существующих, способных расти и размножаться автономно. Она даже не видна в световой микроскоп, не имеет клеточной оболочки, а именно эта особенность и сближает ее с вирусами.

Существует больше 40 видов микоплазм, некоторые опасны для человека:

Mycoplasma hominis;

Mycoplasma genitalium;

Mycoplasma pneumoniae.

Эти подвиды паразитируют на клетках эпителия – слизистых оболочках, выстилающих кишечник, органы дыхательной системы и мочеполовые пути.

Микоплазма – паразит, который живет за счет человеческого организма, именно от него он и получает питательные вещества. Патогенные микроорганизмы представляют опасность для человеческого организма, поскольку вызывают развитие многих заболеваний, среди которых пиелонефрит, менингит, пневмония, простатит и другие.