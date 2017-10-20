Дюмин – Авилову: «Я свои обещания по набережной сдержал, а Вам надо активнее включаться»

Совещание у губернатора Тульской области Алексея Дюмина было посвящено комплексному развитию Тулы. Обсуждали и программу «Городская комфортная среда», и выполнение проектов по «Народному бюджету», и строительство социальных и спортивных объектов, и подготовку города к Новому году. Но основной темой все-таки была набережная и улица Металлистов. Отчет по всем вопросам держал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

– Давайте обсудим ход выполнения социального проекта «Тульская набережная». Сроки реализации этого проекта достаточно сжатые. Как ведется перекладка коммуникаций по улице Металлистов? Что начали делать в плане благоустройства? Как происходит очистка русла Упы? И что с предложениями для инвесторов улицы Металлистов? – обозначил круг вопросов губернатор.

По словам Евгения Авилова, работы действительно масштабные для города за последние несколько десятилетий. И туляки с нетерпением ждут набережную.

В настоящее время идут работы по перекладке коммуникаций и инженерных сетей. Уже заменены 570 метров канализационных сетей, заменены 17 колодцев, демонтированы сети Тулгорэлектротранса (давным-давно по этой улице ходили троллейбусы в Заречье. – Прим. авт.), разработан проект перекладки газовых сетей. Подрядчики по газовым сетям начнут работы с 25 октября. Подготовлен проект электроснабжения улицы. Окончание работ запланировано на конец года. Но если подведет погода, то прихватят чуть-чуть зимних месяцев – до начала основного строительного сезона.

– Концепция благоустройства улицы утверждена совместно с жителями. Сейчас проектная организация готовит проектно-сметную документацию благоустройства территории, – пояснил Евгений Авилов.

По территории набережной завершен снос аварийных объектов. Старица Упы очищается от иловых отложений в два этапа. Земснаряд очищает русло от крупногабаритного мусора. Уже расчищено 500 м русла. Второй земснаряд начал работу в октябре. Он выбирает ил со дна на временно построенный завод по переработке ила.

Уже вывезено 2 тысячи кубометров ила, а общий объем вывозимого ила – 28 тысяч кубов. Данные работы должны быть закончены к концу 2017 года. Но если не успеем до замерзания реки, то вернемся к этим работам в марте.

По словам главы администрации Тулы, одновременно идут работы по укреплению берега со стороны ТОЗа. Кстати, ТОЗ взял на себя обязательства поставить ограждения (к концу 2017 года) и отремонтировать фасады зданий, выходящих на набережную.

Из 11 зданий завода, обращенных к Казанской набережной, четыре здания уже обрели новые фасады. Остальные сделают в 2018 году.

– Инвесторам на улице Металлистов мы предлагаем 15 объектов культурного наследия. 10 из них уже расселены и переведены из жилого в нежилой сектор, – доложил Евгений Авилов. – Мы предлагаем их в аренду на 49 лет с начальной ценой аукциона в 1 рубль. При этом реставрационные работы должны быть выполнены в течение первых трех лет. Здания могут быть использованы под объекты торговли, общепита, гостиниц, культурно-развлекательного назначения. Аукционы по всем объектам планируем завершить в декабре 2017 года. Заявления от инвесторов уже есть.

– Местные? – поинтересовался губернатор.

– И местные, и москвичи, – ответил Евгений Авилов. – Мы с ними работаем, чтобы к ремонту фасадов зданий они приступили уже в следующем году.

По словам главы администрации, пять объектов улицы Металлистов признаны ветхими и аварийными и будут расселены в 2018 году. Под переселение администрация нашла и квартиры, и средства (оказывается, некоторые хотят получить деньгами свою долю).

Алексей Дюмин отметил, что среди автомобилистов неоднозначное отношение к изменению транспортной схемы в центре города.

- Перед вами стояла задача совместно с ГИБДД, со всеми ответственными службами тщательно проработать этот вопрос и найти решение, как минимизировать неудобства для жителей. Более того, нужно было разработать Концепцию развития дорожной сети города,- обратился губернатор к главе администрации Тулы.

Авилов честно признался, что самым болезненным вопросом проекта оказался транспортный. 17 сентября закрыли движение по улице Металлистов и изменили схему движения.

– Мы приняли все меры, чтобы проинформировать жителей, – пояснил Авилов. – Сотрудники администрации ежедневно утром и вечером мониторят ситуацию на улицах Тулы. Анализ показал, что перекрытие движения по ул. Металлистов не ухудшило в целом транспортную обстановку в центре. Хотя, на самом деле, она и так непростая, ну, такая архитектура у города. По замерам, самая большая задержка проезда от ул. Металлистов до ул. Союзной составляет 3 минуты. Согласитесь, это не пробка.

К моменту завершения благоустройства будет открыт сквозной проезд по улице Благовещенской и, по поручению губернатора, организована парковка между улицами Союзной и Благовещенской.

Глава региона обратил внимание Евгения Авилова на затруднения движения на улицах возникают из-за мелких ДТП и из-за желающих повернуть налево с ул. Советской на ул. Сойфера.

Алексей Дюмин дал поручение председателю правительства Тульской области Юрию Андрианову поработать с руководством УМВД, чтобы инспекторы ГИБДД оперативнее прибывали на место ДТП:

– Я тоже езжу по городу на машине. Бывает, проезжаю мелкие ДТП, а когда через 20-30 минут еду обратно, ДТП все там же. Надо активизировать работу спецслужб, особенно в вечерние и утренние пиковые часы.

По словам губернатора, по проекту «Тульская набережная» выполнена большая работа.

– Я прошу от всех бОльшей включенности в работу. В первую очередь от Вас, Евгений Васильевич, и Ваших замов. Мы заявили этот проект на региональном и федеральном уровнях. Наши жители испытывают неудобства, они временные, и через некоторое время появится замечательное общественное пространство. Но для этого надо выполнить все работы строго по графику. Я свои обещания сдержал. А судя по тому, что Вы, Евгений Васильевич, показали по расселению, предстоит еще очень большая работа. И сдвиг сроков повлияет на реализацию всего проекта. Держите все работы на личном контроле!