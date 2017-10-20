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На площади Ленина в Туле сделают искусственный каток

На площади Ленина в Туле сделают искусственный каток

Новогоднее украшение города и праздничную развлекательную программу обсудили на совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина

Совещание у губернатора Тульской области Алексея Дюмина было посвящено комплексному развитию Тулы.

Обсуждали и программу «Городская комфортная среда», и выполнение проектов по «Народному бюджету», и строительство социальных и спортивных объектов, и транспортную систему города. Основной темой был проект «Тульская набережная» и улица Металлистов.

Отчет по всем вопросам держал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

А в конце совещания глава региона напомнил, что до Нового года рукой подать и пора уже готовиться. И напомнил о своем поручении – устроить для туляков на главной площади города искусственный каток.

Как пояснил Евгений Авилов, концепция празднования любимого всеми праздника определена. Тулу украсят к Новому году иллюминацией, а главная площадь будет оформлена в пряничном стиле.

- 52 ели будут украшены по всему городу, смонтируем 118 ростовых фигур, в том числе объемные световые композиции и световые деревья. До 27 декабря пройдут открытия новогодних елок. А главной площадкой станет площадь Ленина. Согласно Вашему поручению, мы разработали концепцию украшения площади. А главным развлечением туляков будет каток.

- Не просто каток, а искусственный лед, - поправил Авилова глава региона.

Искусственный каток «Губернский» – такое рабочее название дали ему в администрации - будет залит напротив памятника Тульскому прянику. И вся площадь тоже станет пряничной. Будет работать новогодняя ярмарка, с горячим чаем и всякими вкусностями.

На 27 декабря запланированы основные мероприятия по открытию главной тульской елки.

- Возможно, дата изменится. У нас есть информация, что к нам приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга в середине декабря, - рассказал Евгений Авилов.

- Вы еще верите в Деда Мороза, - подколол главу администрации председатель правительства.

- Я еще верю, - отшутился Евгений Авилов. И продолжил по существу. – По поручению губернатора мы готовим праздничную программу…

- У нас на площади в новогоднюю ночь собирается много туляков. Надо подумать, чтобы на стены белого дома включить трансляцию новогоднего поздравления президента страны, - предложил губернатор.

Авилов обещал подумать.

- Губернский каток с искусственным льдом будет работать на площади Ленина в Туле с 1 декабря, - пояснила подробности исполнения поручения губернатора Юлия Федосеева, гендиректор Фонда «Перспектива». – Он будет работать 90 дней. Это будет необычно для туляков. И он гармонично спишется в пряничное новогоднее оформление площади.

Председатель правительства Юрий Андрианов предложил поработать с представителями бизнес-сообщества и руководителями тульских предприятий, чтобы здания этих самых предприятий и территории тоже были по-новогоднему украшены.

- Исторический центр у нас украшен и с иллюминацией, а вот спальные районы… Там люди не должны ощущать себя заброшенными. Новый год должен быть везде, - пояснил свое предложение Юрий Михайлович.

По словам Евгения Авилова, в Туле разработана концепция освещения зданий на основных улицах. Занималась разработкой компания, разработавшая аналогичную концепцию в Петербурге. Глава администрации заверил, что иллюминация будет красивая.

 


 

 

Сюжет: совещание по Большой Туле у Дюмина
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сегодня, в 16:45, 37 686 1
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 18:01 +3
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