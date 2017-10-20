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Тульский школьник получил сотрясение мозга на перемене
Фото thebestartt.com

Тульский школьник получил сотрясение мозга на перемене

За это ответит директор Центра образования.

Прокуратура Пролетарского района Тулы проверила Центры образования №24 и 45 на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья учеников. Поводом стали обращения школьников за медицинской помощью.

29 сентября 2017 года ученик Центра образования №45 на перемене играл в жмурки со своими одноклассниками. Мальчик бежал по коридору, врезался в стену, упал и получил сотрясение головного мозга.

3 октября 2017 года мальчик и девочка — учащиеся Центра образования №24 — на перемене подрались. В результате оба ребенка получили телесные повреждения и обратились за помощью к медикам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, педагоги не организовали должный контроль за поведением учащихся. На основании этих фактов прокуратура внесла представления руководителям Центров образования.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:19 +2
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