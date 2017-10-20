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Губернатор Алексей Дюмин провёл рабочее совещание по вопросам развития Тулы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин провёл рабочее совещание по вопросам развития Тулы

На повестке дня были вопросы реализации муниципальных программ, строительства социальной инфраструктуры и благоустройства.

Губернатор Алексей Дюмин провёл рабочее совещание по развитию областного центра. Глава тульской администрации Евгений Авилов сообщил, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году в городе будут благоустроены 163 дворовые территории. Из них комплексно благоустроят 64 объекта, заасфальтируют - 99.

Из 50 объектов, попавших в программу «Народный бюджет», работы завершены на 41.

Глава региона обратил внимание Евгения Авилова на ряд нареканий от жителей по качеству и срокам выполнения работ. Поступали жалобы по ремонту дорог из села Борщевка, деревни Харино. Регулярно приходят обращения по вопросам качества работ по благоустройству. Из последних – от жителей дома №28 по улице Пролетарской и №54 по ул. Грибоедова. 

Алексей Дюмин

Рассчитываю, что все работы по муниципальным программам будут завершены с надлежащим качеством и в срок. Чтобы данные жителям обещания не были пустыми словами.

Глава региона задал вопрос о ходе строительства социальных объектов, детских садов и школы художественной гимнастики в Зареченском районе, которая должна была быть сдана осенью этого года.

Евгений Авилов доложил, что строительство школы началось в феврале 2016 года со сроком выполнения по муниципальному контракту 30 августа 2017 года. К этому времени были выполнены работы по возведению металлоконструкций. Коммуникации были проложены не полностью, не до конца смонтирована вентиляция. Причина отставания — отвлечение застройщика на другие объекты. Контракт расторгнут, проведён новый конкурс на достройку школы. Работы должны быть завершены к марту 2018 года.

Заместитель губернатора Сергей Егоров сообщил о ходе строительства Ледового дворца. Проект реализуется компанией «Газпром». Строительные работы идут по графику, завершение намечено на осень следующего года. Алексей Дюмин также поручил Евгению Авилову найти земельный участок в черте города для строительства Дворца единоборств, где будут размещены залы бокса, борьбы, рукопашного боя и общей физической подготовки. 

Кроме того, губернатор поручил администрации Тулы проработать вопрос увеличения объёма ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и определить объекты, которые будут участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

Алексей Дюмин обратил внимание Евгения Авилова на то, что последние несколько лет Тула не участвовала в реализации программы переселения из аварийного жилья:

Необходимо исправлять это положение и начать расселять самые проблемные дома. Тула как областной центр должна стать образцом благоустройства и современной городской архитектуры.

Губернатор также указал на проблему изношенности лифтового оборудования и поручил администрации Тулы совместно с региональным министерством строительства и ЖКХ обеспечить начало реализации проекта по замене лифтов в областном центре уже в 2018 году.

 

Сюжет: совещание по Большой Туле у Дюмина
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