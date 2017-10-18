Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле осенью высадят более 500 деревьев
На улицах города появятся красный и зеленый клены, липа, рябина.
В Туле высаживаются деревья и кустарники. Так, на территории сквера у памятника
Всего на территории города этой осенью планируется высадить более 4000 саженцев (более 500 деревьев и 3,5 тысяч кустарников):
- красный и зеленый клены,
- липы,
- рябину,
- барбарис,
- шиповник,
- лапчатку,
- дёрен,
- красный пузыреплодник.
Ориентировочно работы по посадке зеленых насаждений пройдут до 24 ноября. Отметим, что посадка деревьев с закрытой корневой системой возможна при температуре до -15 °C.
Посадка пройдет в местах отдыха туляков и на участках улично-дорожной сети города: ул. Советской, ул. Чмутова, в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации, на пл. Победы, ул. Октябрьской и др.
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