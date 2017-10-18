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В Туле осенью высадят более 500 деревьев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле осенью высадят более 500 деревьев

На улицах города появятся красный и зеленый клены, липа, рябина.

В Туле высаживаются деревья и кустарники. Так, на территории сквера у памятника Л. Н. Толстому высадили 360 саженцев барбариса, 20 саженцев дёрена и 40 саженцев лапчатки.

Всего на территории города этой осенью планируется высадить более 4000 саженцев (более 500 деревьев и 3,5 тысяч кустарников):

  • красный и зеленый клены,
  • липы,
  • рябину,
  • барбарис,
  • шиповник,
  • лапчатку,
  • дёрен,
  • красный пузыреплодник.

Ориентировочно работы по посадке зеленых насаждений пройдут до 24 ноября. Отметим, что посадка деревьев с закрытой корневой системой возможна при температуре до -15 °C.

Посадка пройдет в местах отдыха туляков и на участках улично-дорожной сети города: ул. Советской, ул. Чмутова, в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации, на пл. Победы, ул. Октябрьской и др.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:42 +1
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