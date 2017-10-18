В Туле осенью высадят более 500 деревьев

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле высаживаются деревья и кустарники. Так, на территории сквера у памятника Л. Н. Толстому высадили 360 саженцев барбариса, 20 саженцев дёрена и 40 саженцев лапчатки.

Всего на территории города этой осенью планируется высадить более 4000 саженцев (более 500 деревьев и 3,5 тысяч кустарников):

красный и зеленый клены,

липы,

рябину,

барбарис,

шиповник,

лапчатку,

дёрен,

красный пузыреплодник.

Ориентировочно работы по посадке зеленых насаждений пройдут до 24 ноября. Отметим, что посадка деревьев с закрытой корневой системой возможна при температуре до -15 °C.

Посадка пройдет в местах отдыха туляков и на участках улично-дорожной сети города: ул. Советской, ул. Чмутова, в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации, на пл. Победы, ул. Октябрьской и др.