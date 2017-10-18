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В Тульской области родители детей-инвалидов не будут платить транспортный налог
Фото пресс-службы Тульской областной Думы

В Тульской области родители детей-инвалидов не будут платить транспортный налог

Депутаты Тульской областной Думы рассмотрели проект изменений в существующее законодательство.

18 октября состоялось очередное заседание депутатов региональной Думы. Одним из ключевых вопросов на повестке дня стал проект изменений в закон Тульской области «О транспортном налоге». Авторы документа предлагают освободить от уплаты транспортного налога на легковые автомобили родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей детей-инвалидов.

Изменения коснутся и владельцев мотоциклов, моторных лодок, яхт, катеров и гидроциклов. Для них ставка транспортного налога увеличится на 10%. Парламентарии отмечают, что налоговые ставки не индексировались с 2010 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:37 +1
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