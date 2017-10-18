В Тульской области родители детей-инвалидов не будут платить транспортный налог

Фото пресс-службы Тульской областной Думы

18 октября состоялось очередное заседание депутатов региональной Думы. Одним из ключевых вопросов на повестке дня стал проект изменений в закон Тульской области «О транспортном налоге». Авторы документа предлагают освободить от уплаты транспортного налога на легковые автомобили родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей детей-инвалидов.

Изменения коснутся и владельцев мотоциклов, моторных лодок, яхт, катеров и гидроциклов. Для них ставка транспортного налога увеличится на 10%. Парламентарии отмечают, что налоговые ставки не индексировались с 2010 года.