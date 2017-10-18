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На щекинской фабрике машина «зажевала» работнице руку

На щекинской фабрике машина «зажевала» работнице руку

Руководителя предприятия обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 56-летний мужчина отвечал за технику безопасности на предприятии, где изготавливаются бумажные каркасы. В апреле 2016 года на станке для склеивания бумажных каркасов работала 34-летняя женщина.

Следователи выяснили, что обучение, стажировку и инструктаж на рабочем месте она не проходила.

Во время работы бумажная лента оборвалась, женщина попыталась исправить неполадки, и ее правую руку затянуло под движущийся ремень механизма. В результате потерпевшая получила множественные травмы правой руки, что является тяжким вредом здоровью.

Обвиняемый свою вину не признал. Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать дело в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:33 0
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Место
ЩекиноТульская область

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