На щекинской фабрике машина «зажевала» работнице руку

По версии следствия, 56-летний мужчина отвечал за технику безопасности на предприятии, где изготавливаются бумажные каркасы. В апреле 2016 года на станке для склеивания бумажных каркасов работала 34-летняя женщина.

Следователи выяснили, что обучение, стажировку и инструктаж на рабочем месте она не проходила.

Во время работы бумажная лента оборвалась, женщина попыталась исправить неполадки, и ее правую руку затянуло под движущийся ремень механизма. В результате потерпевшая получила множественные травмы правой руки, что является тяжким вредом здоровью.

Обвиняемый свою вину не признал. Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать дело в суд для рассмотрения по существу.