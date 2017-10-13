В Туле УАТН проверил состояние контейнерных площадок

Фото Дмитрия Дзюбина

13 октября административно-технический надзор города провел очередной рейд по проверке тульских контейнерных площадок.

По Правилам благоустройства у каждой такой площадки должно быть твердое покрытие — бетон или асфальт, ограждение с трех сторон, баки для сбора отходов, контакты управляющей компании и график вывоза мусора. Если эти пункты нарушены, сотрудники УАТН выдают предписания управляющей компании. На устранение нарушений УК отводится две недели. Если за это время требования не будут выполнены, то составляется протокол об административном правонарушении. В этом случае размер штрафа для юридических лиц составит от 100 000 до 300 000 рублей. Также УК ждет штраф за переполненные мусорные контейнеры.

Рейд стартовал на контейнерной площадке возле многоквартирного дома 9 Б по улице Санаторной.

Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Алина Кабирова:

Алина Кабирова - Эта площадка находится в надлежащем состоянии. У нее твердое покрытие, ограждения с трех сторон, здесь установлены также баки для сбора отходов производства, они покрашены. Кроме того здесь установлена табличка о том, кто обслуживает данную контейнерную площадку и график вывоза отходов.

Мониторинг по состоянию мест сбора мусора сотрудники УАТН проводят ежедневно. Руководитель управления также призвала жителей сообщать о случаях нарушения санитарного состояния и благоустройства.

- Любой житель города Тулы может отправить СМС с текстом «Мусор» и номером контейнерной площадки на короткий номер 3434. Данное обращение поступит в ЕДДС, там его зафиксируют и отправят в управляющую компанию и управление по территориальному округу. Это сделано специально для того, чтобы не допускать образование свалок на контейнерных площадках, подчеркнула Алина Кабирова.

Во время рейда специалисты нашли нарушения на площадке сбора мусора, расположенной возле дома 52 на Красноармейском проспекте.

Главный специалист сектора контроля по Привокзальному территориальному округу УАТН Михаил Сапронов:

Михаил Сафронов - Здесь отсутствует твердое покрытие, ограждения площадки в неудовлетворительном состоянии, металл искорежен, таблички с графиком вывоза отходов нет. По данному факту управляющей компании выдано требование. Срок его выполнения — две недели. По результатам мы проведем контрольное мероприятие. Если требования выполнены не будут, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности.

Еженедельно управление проверяет более 200 контейнерных площадок. В среднем лишь в 10% случаев специалисты находят нарушения.