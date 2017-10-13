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В Туле Роспотребнадзор обнаружил загрязненную радионуклидами чернику

В Туле Роспотребнадзор обнаружил загрязненную радионуклидами чернику

Из оборота изъята 31 упаковка замороженных ягод.

В ходе плановой проверки Управление Роспотребнадзора по Тульской области обнаружило в «Метро Кэш энд Керри» загрязненную радионуклидами быстрозамороженную чернику. 
 
В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что изготовлен продукт был ООО «ТД Вологодская ягода» в Вологде 6 апреля 2017 года. 
 
Из оборота изъята 31 упаковка товара.
 
Обращаем внимание жителей области, что данная информация касается только исследованных образцов.
Если вы купили похожую продукцию и сомневаетесь в ее качестве, то можете ее принести для проведения лабораторных испытаний в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 14, тел. 37-38-64, в рабочие дни с 9.00 до 16.30).
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:54 +1
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