В Туле Роспотребнадзор обнаружил загрязненную радионуклидами чернику

В ходе плановой проверки Управление Роспотребнадзора по Тульской области обнаружило в «Метро Кэш энд Керри» загрязненную радионуклидами быстрозамороженную чернику.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что изготовлен продукт был ООО «ТД Вологодская ягода» в Вологде 6 апреля 2017 года.

Из оборота изъята 31 упаковка товара.

Обращаем внимание жителей области, что данная информация касается только исследованных образцов.

Если вы купили похожую продукцию и сомневаетесь в ее качестве, то можете ее принести для проведения лабораторных испытаний в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 14, тел. 37-38-64, в рабочие дни с 9.00 до 16.30).